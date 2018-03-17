Перевал загадок

Новую версию гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году назвал уральский ученый. Основываясь на снимках местности, сделанных из космоса, он предположил, что туристы незадолго до трагедии посещали места незаконной добычи золота. А всего на перевале, по его словам, было найдено не девять, а 11 человек — такое количество будто бы фигурировало в воспоминаниях медсестры местной больницы.

Почему судьба группы Дятлова до сих пор не дает покоя исследователям, и на какие данные опираются те, кто предлагает новые версии трагедии спустя почти 60 лет, разбирался портал iz.ru.

Из заброшенного поселка

Группа из девяти участников туристического клуба Уральского политеха (УПИ) пропала в начале февраля 1959-го. В конце января 10 человек — студенты последних курсов под руководством опытного походника Игоря Дятлова, а также инструктор местного спортклуба Семен Золотарев — покинули Свердловск. Они планировали пройти на лыжах около 300 км, поприветствовав, таким образом, XXI Съезд КПСС.

Дятлов_1 Игорь Дятлов Фото: perevaldyatlova.ru

Собственно лыжный переход начался 27 января из заброшенного поселка, когда-то входившего в систему Ивдельлага (к моменту похода сам лагерь продолжал действовать). Здесь же группу покинул один из участников — Юрий Юдин вернулся в Свердловск из-за сильной боли в ноге. На маршруте остались восемь студентов УПИ, в числе которых были две девушки — Зинаида Колмогорова и Людмила Дубинина. Самым старшим в группе оказался Золотарев — на момент гибели ему было 38 лет.

По плану «дятловцы» должны были закончить маршрут к 12 февраля и телеграфировать об этом в спортклуб в Свердловске. К 17 февраля, не дождавшись от группы новостей, руководители спортклуба сами связались с поселком Вижай, к которому должна была выйти группа, и узнали, что туристы там не появлялись. Еще несколько дней ушло на то, чтобы установить их точный маршрут, поскольку выяснилось, что маршрутную книжку Дятлов в спортклуб института не сдал. Поиски начались 20 февраля: к ним присоединились поисковики из туристической секции и военная авиация. 25 февраля местные охотники-манси рассказали о следах стоянки на склоне горы Холатчахль. Через несколько дней поисковики нашли там занесенную снегом палатку. Несколько групп, участвовавших в поисках, объединились и начали прочесывать район в поисках людей.

Дятлов_3 Участники группы Дятлова во время похода Фото: perevaldyatlova.ru

По официальным данным следствия, сначала были обнаружены пять человек (включая руководителя группы Игоря Дятлова и Зинаиду Колмогорову), в мае, после того как стаял снег, в ручье неподалеку нашли останки еще четырех участников — среди них были Семен Золотарев и Людмила Дубинина. Все они были обнаружены в странных позах, некоторые — на расстоянии в несколько сот метров друг от друга. При этом многие из них не были даже обуты, ни на ком не было верхней одежды. У некоторых были зафиксированы физические повреждения: сломанные ребра, вмятины на черепе. Брошенная палатка оказалась разрезана изнутри. Все это привлекло к истории Дятлова повышенное внимание сперва со стороны участников спортивных секций, а затем и широкой общественности.

Ко всему прочему, на одежде некоторых погибших якобы были обнаружены следы радиации, но это никак не объясняло характер других полученных повреждений. Внятных объяснений случившегося следователи не дали, что только вдохновило многочисленных исследователей на разработку собственных версий.

Ключевые версии

Почти все исследователи судьбы группы Дятлова убеждены, что непосредственно перед гибелью с их сознанием и психикой происходили какие-то изменения. Формально смерть всех участников произошла из-за переохлаждения — они были найдены в снегу, в основном без верхней одежды и даже без обуви. Тот факт, что палатка была разрезана изнутри, говорил о том, что покидали укрытие они в спешке. Главный вопрос, на который так и не удалось найти ответа, — что заставило людей, каждый из которых имел хотя бы минимальный походный опыт, выйти из палатки в свитерах в тридцатиградусный мороз. Второй вопрос — это источник нанесенных им физических повреждений.

Дятлов_2 Палатка группы Дятлова. Внутри установлена печка Фото: perevaldyatlova.ru

Все попытки объяснить случившееся (сейчас их, наверное, можно насчитать не один десяток) условно делятся на четыре категории: природные, техногенные, криминальные и мистические. Одной из самых распространенных (и, возможно, правдоподобных) является версия о том, что группа Дятлова пострадала из-за редкого или не до конца изученного природного явления — лавины (в том числе спровоцированной проводившимися где-то поблизости испытаниями), зимней грозы, шаровой молнии. Также не исключались отравление участников группы некачественным спиртом (в материалах вскрытия об этом ничего не говорится) или нападение медведя-шатуна.

Сразу несколько версий связаны с близостью расположенного здесь Ивдельлага: по одной из них «дятловцы» нечаянно столкнулись с беглыми заключенными или сотрудниками охраны лагеря, промышлявшими браконьерством. По еще одной, косвенно связанной с лагерем версии, где-то поблизости проводились испытания секретного оружия, непредвиденной жертвой которого стали туристы. Наконец, в качестве одной из причин называли бытовую ссору между туристами, а также нападение охотников-манси.

Дятлов_6 Поисковая операция на месте гибели группы Дятлова Фото: perevaldyatlova.ru

Все версии, связанные с присутствием посторонних людей, следствие отвергло — в протоколах говорилось, что никаких дополнительных следов рядом с местом гибели туристов обнаружено не было, а манси традиционно дружелюбны к появляющимся здесь туристам (они же, как известно, активно участвовали в поисках группы). В Ивдельлаге пояснили, что никаких побегов в последнее время зафиксировано не было. Поэтому наиболее правдоподобными считаются различные комбинации природных и человеческих факторов (например, экстремальная ситуация, которая обострила разногласия между участниками похода, или внутренний конфликт, усилившийся на почве употребления спирта — что, правда, считается маловероятным).

Само дело о гибели туристов, как «общественно значимое», спустя 25 лет после его закрытия не было уничтожено, как это обычно бывает, а отправлено в Свердловский архив для ознакомления в режиме ограниченного доступа — ознакомиться с ним теперь может любой желающий.

Битва мнений

Судьба «дятловцев» до сих пор является источником ожесточенных дискуссий между сторонниками различных гипотез. В интернете существует множество ресурсов, посвященных трагедии на перевале, на которых выложены, в том числе, материалы дела, а также видео-, аудио- и текстовые записи интервью со свидетелями и участниками расследования. Факты, не меняющиеся годами, дают почву для новых и новых версий.

Живущий в Нижнем Тагиле радиолюбитель Валентин Дягтеров сегодня является, возможно, самым последовательным и самым резонансным исследователем этой темы. В октябре 2017-го он обнаружил на спутниковых снимках перевала древний геоглиф. В начале марта 2018-го — заявил телеканалу РЕН ТВ, что Дятлов мог повести группу по местам нелегальной золотодобычи. По его словам, лыжники выбрали более длинный маршрут, чем требовалось, и двигались по устьям рек, вдоль которых располагались заброшенные поселки, в которых когда-то могли добывать драгметалл. На фотографии, сделанной «дятловцами» недалеко от одного из таких мест, указывает Дегтярев, есть несколько человек, не принадлежавших к группе. По его мнению, речь может идти о жителях заброшенных поселков, незаконно промышлявших добычей золота. При этом, подчеркивает исследователь, современные спутниковые снимки говорят о том, что незаконная добыча драгметалла в тех местах может вестись и по сей день.

Дятлов_4 Обложка уголовного дела о гибели группы Дятлова Фото: perevaldyatlova.ru

Добыча золота действительно входила в число ключевых «направлений» для среднеуральских лагерей. Однако зачем Игорю Дятлову было совершать тематический марш-бросок вдоль баз золотодобытчиков в тридцатиградусные морозы и фотографироваться с ними — неясно. До сих пор, при всем многообразии гипотез, версия о том, что студенты УПИ и их инструктор стали жертвами искателей драгметаллов, не входила в число популярных у широкой публики.

Но главное, на чем настаивает Дегтярев, — другие люди на месте гибели тургруппы зимой 1959-го присутствовали. В феврале 2018-го он заявил, что на перевале зимой 1959-го нашли 10 тел, а не девять, как сообщалось ранее. Руку еще одного погибшего, якобы высовывающуюся из-под снега, он обнаружил на одной из архивных фотографий. На ней действительно виден предмет, торчащий из-под снега, но из-за ледяных наростов понять, идет ли речь о ветке или о человеческой конечности, довольно затруднительно. Кроме того, в подтверждение своей версии Дегтярев сослался на воспоминания медсестры больницы Ивдельлага.

Ключевой свидетель

Среди выложенных в интернете материалов есть воспоминания и документы, связанные с Пелагеей Солтер. Бывшая заключенная Ивдельлага, она после освобождения осталась работать медсестрой в расположенной при лагере больнице (официально — больница при воинской части Н-240 МВД СССР). Именно туда сначала доставляли тела всех погибших, и именно там, по официальным данным, проводилось вскрытие. Солтер, по ее словам, ассистировала хирургу, принимавшему тела, и обмывала их перед отправкой в Свердловск.

Широкую известность в кругах людей, увлеченных судьбой группы Дятлова, Солтер приобрела в конце прошлого века — тогда в одной из устных бесед она якобы сказала, что в морг больницы было доставлено больше тел, чем сообщалось официально. И кроме того, что все они поступили не с разницей в два месяца, а почти одновременно — в течение нескольких дней (это немедленно вызвало множество вопросов к личностям погибших, обнаруженных в мае).

Валентин Дегтярев настаивает на том, что показания Солтер долгое время недооценивались. Но в Сети активно комментируют записи бесед с ней, а также письмо, якобы написанное бывшей медсестрой в 2000 году в ответ на вопросы Юрия Юдина, единственного выжившего участника похода. В нем Солтер пишет, в том числе, что погибших все-таки было девять:

«Первых привезли 3х! 2 девочки и одного парня!!! Лица у них были как у мёртвых. Я Вам помоему писала, что в одной девочки волосы с одной стороны обгоревшие, на одной руке немножко обгорел рукав и немножко на одной стопе захватило огнем, но на этих двоих была одежда нормальная, только грязная, они же все ползли, но конечно и загрязнилися! После этих нашли 3х, только какого числа я непомню, а потом еще 3х привезли», — говорится в нем (орфография и пунктуация сохранены — iz.ru).

Дятлов_7 Фото членов группы на памятнике. Инициалы и фамилия Золотарева выбиты с ошибками Фото: commons.wikimedia.org

При этом Солтер подчеркивает, что к моменту написания этого письма ей исполнилось 86 лет, поэтому память может ее подводить. Последняя известная беседа с ней состоялась еще позже, в 2008 году. В этом разговоре 92-летняя женщина действительно соглашается с тем, что тел погибших было больше — однако делает это в ответ на настойчивые наводящие расспросы собеседников и в процессе, отвлекшись, растерянно уточняет (видимо, глядя на фотографии): «А разве они умерли?».

Впрочем, если рассказы Солтер о количестве доставленных в больницу тел могут не вызывать особого доверия, в некоторых вопросах она достаточно последовательна. Например, бывшая медсестра настаивает на том, что вскрытие в больнице Ивдельлага не проводилось. Это может означать, что оно не проводилось в принципе: тела погибших были захоронены вскоре после возвращения в Свердловск.

Впрочем, как ни перебирай факты, сложно представить, чтобы какая-то из версий гибели молодых людей рано или поздно удовлетворила всех исследователей — слишком соблазнительной выглядит загадка. Даже спустя почти шесть десятилетий множество людей отправляется к месту гибели группы Дятлова, чтобы попытаться на месте найти ключ к загадке. Спасать туристов, отправившихся на перевал из туристических или из исследовательских побуждений, на Урале приходится ежегодно. Выручать их в труднодоступных районах чаще всего приходится тем самым охотникам-манси, которые занимались поисками следов группы Дятлова и которых обвиняли в гибели туристов.