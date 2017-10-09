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Древний геоглиф нашли у перевала Дятлова благодаря снимкам из космоса

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Фото: Google Earth
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Гигантский памятник эпохи каменного века обнаружил в районе перевала Дятлова свердловский исследователь паранормальных явлений Валентин Дегтерев. Об этом в понедельник сообщило агентство Ura.ru.

Каменные сооружения находятся в 60 км к юго-востоку от перевала. Длина неолитического геоглифа составляет порядка 10 км, а ширина — 5 км.

По словам Дегтерева, десятки рисунков были выбиты в грунте посреди тайги и не имеют никакого отношения к геологии или лесозаготовкам. Ученые смогли идентифицировать их по снимкам из космоса.

«Древние художники изобразили нечто, что сейчас можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит», — отметил Валентин Дегтерев.

Также гигантские изображения могут ассоциироваться с огромной птицей, а «ворота» между двумя горами — с неким переходом. Однако ученый отметил, что наверняка ничего утверждать нельзя, точно узнать, что зафиксировал на этих рисунках древний народ, уже давно канувший в историю, невозможно.

«Однако это теперь доказывает, что территория вокруг перевала Дятлова действительно была священной для манси, населяющих эти места», — подчеркнул Дегтерев, добавив, что она стала священной задолго до появления там первого жителя. «Так что кое-что мистическое в этом есть», — резюмировал он.

Перевал получил свое название в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, все участники которой погибли на нем 1 февраля 1959 года. Существуют разные версии того, что на самом деле произошло с лыжниками. Заключение следствия звучит следующим образом: смерть туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии», передает НСН.

Одна из гор, между которыми находится перевал, называется «Горой мертвецов».

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