Новые версии гибели группы Дятлова опубликуют в мае 2018 года

В мае 2018 года на книжных полках должен появиться второй том альманаха исследований о гибели группы Дятлова. В книге собраны работы около 10 авторов, которые предлагают свои версии причин трагедии. Часть материалов будет опубликована впервые.

Еще в январе рукопись была отправлена в печать, и сейчас в издательстве идет активная работа над книгой. В ней будет примерно 500 страниц. Оформление будет таким же, как у первого альманаха, вышедшего в 2016 году.

Выход третьего альманаха запланирован на 2019 год — к 60-летию событий на перевале Дятлова. Это будет альбом рисунков и фотографий. Кроме того, готовится к изданию книга рисунков, посвященная этой теме.

Как напоминает ИА «Ура.ру», за прошедший год вышло несколько новых книг о трагедии на перевале Дятлова. В том числе на английском и чешском языках. Кроме того, переиздали свои произведения Евгений Буянов и Алексей Ракитин.

Портал iz.ru 5 марта сообщал о версии уральского исследователя Валентина Дегтярева — он предположил, что студенты группы Дятлова прошли больше нужного маршрута потому, что искали золото, которое добывали в этом районе в те времена.