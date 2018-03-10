Ученый указал на странные следы на спутниковых снимках перевала Дятлова

Уральский исследователь Валентин Дегтярев предположил, что в районе перевала Дятлова, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибли туристы, могут незаконно добывать золото.

Как сообщает РЕН ТВ, ученый полагает, что путь группы Игоря Дятлова был длиннее нужного маршрута из-за того, что туристы шли по руслам рек из-за золота.

Группа направлялась на склон горы Отортен из поселка 2-й Северный рудник, от этого места до перевала около 30 км, но туристы прошли большее расстояние.

«На фотографиях группы, сделанных в районе этого поселения, были зафиксированы несколько человек. В статье «Беседа с Владимиром Андросовым и другими вижайцами» указывается, что на одной фотографии есть даже свет двух прожекторов. Спорить не буду. Но меня интересует другой вопрос. Если там добывали золото, то добывают ли его там и сегодня?», –– отмечает Дегтярев.

По его словам, он изучил снимки местности Google Earth и заметил следы сезонной добычи золота в этой заброшенной местности.

Он отмечает, что на фото видны несколько больших строений современного типа. Вокруг поселка есть следы от колесной или гусеничной техники.

«Они не могут быть связаны с вырубкой леса, потому что рядом нет больших лесополос. Имеются несколько промывочных ям, где гидрантами могут промывать золотосодержащий песок. Это не промышленная добыча, но уже сравнительно близкая к ней работа. Делаю, что бизнес этот нелегальный и криминальный», — отмечает исследователь.

Ранее Дегтярев сообщил об обнаружении на снимках с перевала Дятлова еще одного погибшего.