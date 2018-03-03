Найденный спасателями после пропажи на перевале Дятлова турист отправился домой

Турист из Екатеринбурга, пропавший в районе перевала Дятлова и обнаруженный охотником-манси и свердловскими спасателями, отправился домой на своей машине. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.

«Сегодня наземная группировка спасателей с туристом покинули базу Ильича и, преодолев 100 км заснеженной труднопроходимой местности, прибыла в поселок Вижай. Мужчина своим ходом на личном автомобиле отправился в Екатеринбург», — говорится на сайте ведомства.

Как писал портал iz.ru, о пропаже туриста Александра Андреева в районе перевала Дятлова стало известно 28 февраля. Выяснилось, что отправившийся в одиночный поход мужчина не выходил на связь на протяжении трех недель и его родственники обратились к спасателям.

Андреева обнаружили 1 марта. Его нашел принимавший участие в поисковой операции охотник-манси. Турист не поехал с охотником к спасателям, а продолжил движение по своему маршруту. По его словам, он выбился из графика похода из-за непогоды и стертых ног.