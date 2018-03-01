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Пропавший на перевале Дятлова турист из Екатеринбурга найден

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Фото: Global Look Press/Jiang Kehong
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Пропавший в районе перевала Дятлова в Свердловской области турист Александр Андреев жив и здоров, его обнаружил охотник-манси, участвующий в поисковой операции, сообщил организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов.

«Мы организовали добровольную поисково-спасательную операцию. Так получилось, что у нас там была снегоходная группа. Кроме того, привлекли местных охотников-манси. Вчера вечером отзвонился охотник Олег Самбиндалов. По его словам, он встретил туриста возле одного из озер, около Отортена. Мужчина с Олегом не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова. Он возвращается с маршрута», — приводит «РИА Новости» заявление организатора экспедиций.

Кузнецов также рассказал, что турист из-за непогоды и стертых ног выбился из графика похода, из-за чего его посчитали пропавшим. Координаты туриста уже передали в МЧС, ему навстречу выехала группа спасателей.

Напомним, о пропаже туриста Александра Андреева в районе перевала Дятлова стало известно 28 февраля.

Перевал Дятлова приобрел печальную известность в 1959 году, когда там погибла группа студентов УПИ. На перевале время от времени гибнут люди, последней жертвой перевала стал житель Кемерово, погибший там в сентябре 2017 года.

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