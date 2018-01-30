Дело о гибели группы Дятлова хотят возобновить в Екатеринбурге

Уголовное дело по факту гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в горах Северного Урала в 1959 году собираются возобновить. Этот вопрос будет обсуждаться на ежегодной дятловской конференции в Екатеринбурге 2 февраля, сообщает руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

По его словам, на конференции ожидают приезда адвоката Леонида Прошкина, который собирается добиваться возобновления следствия по уголовному делу о гибели группы. Чтобы начать мероприятия, ему необходимо собрать доверенности от родственников погибших. Стоимость его услуг составляет 200 тыс. рублей. Юрий Кунцевич отметил, что такую сумму для фонда собрать сложно, будут искать спонсора, а также начнут сбор пожертвований, сообщает ИА «Ура.ру».

Всего для выступлений на конференции записались 18 человек. Среди заявленных есть даже исследовательница из Вьетнама. Ее зовут Галина, и выступление ее покажут в записи. Также о последних результатах поисков по делу расскажет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варгесова. Конференция назначена на 2 февраля и пройдет в спорткомплексе Уральского федерального университета.