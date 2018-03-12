Владимир Ильин: «Хотим отобрать очки у «Локо»

В рамках 22-го тура первенства России екатеринбургский «Урал» примет на своем поле потенциального чемпиона страны — столичный «Локомотив». В преддверии важнейшей для обеих команд игры «Известия» пообщались с лидером атак уральцев Владимиром Ильиным. 25-летний форвард, которого называют одним из открытий прошлого сезона, рассказал о возобновлении турнира после зимней паузы, предстоящем матче с «железнодорожниками» и различных этапах своей карьеры.

— Как себя чувствуете на старте весенней части сезона?

— Отлично. Мы здорово провели сборы, мне удалось поучаствовать во всех контрольных играх. Так что я готов. Да и в целом команда чувствует себя хорошо.

— Перед летними сборами вы получили травму. Зимой удалось подготовиться лучше?

— Конечно, любая, даже небольшая травма усложняет работу на сборах. Хорошо, что в этот раз обошлось без повреждений и получилось отлично поработать. Сейчас я доволен своей формой, но главным показателем будут мои результаты в оставшихся матчах.

— В первом туре после паузы «Урал» уступил ЦСКА со счетом 0:1, хотя сложно сказать, что армейцы владели серьезным преимуществом…

— Да, в первом тайме у них был перевес, но небольшой. Моментов было мало. Во втором тайме рассчитывали удержать этот счет и дождаться своего момента — в любой игре есть шанс отличиться. К сожалению, пропустили гол, и после этого ЦСКА глубоко сел в оборону, стал играть по счету. Армейцы отдали нам территориальное преимущество и, как показывает результат, правильно сделали.

— На стадионе ЦСКА сейчас не самое лучшее качество газона. Не боялись получить повторное повреждение?

— Честно говоря, мы ожидали худшего. Мы проводили предыгровую тренировку на другом московском стадионе «Октябрь», и там покрытие гораздо хуже. На «ВЭБ Арене» же поле более-менее ровное, мяч неплохо ходил, не подскакивал. В целом газон был нормально готов.

— Следующий матч — против «Локомотива» — вы проведете дома. Насколько сложно будет играть в Екатеринбурге?

— Не думаю, что будет намного тяжелее. Все-таки разница в температуре по сравнению с Москвой не такая кардинальная. Главное, что мы сыграем перед своими болельщиками, нам очень важна их поддержка. Думаю, мы будем в выигрыше оттого, что сыграем на своей арене.

— В прошлом году вы проиграли «Локомотиву» в финале Кубка России. Наверно, сейчас все игроки максимально замотивированы на игру с ними?

— Мотивация растет не столько из-за финала Кубка, сколько из-за того, что они сейчас идут на первом месте. Когда приезжает лидер чемпионата — в данном случае это «Локомотив» — естественно, мы хотим отобрать у него очки, и каких-то дополнительных факторов для мотивации уже не нужно.

— Тот финал запомнился неприятной стычкой игроков «Урала» с форвардом «Локо» Ари. После этого он ни разу не посетил Екатеринбург. Стоит ли бразильцу опасаться поездки на Урал?

— Нет, конечно. Все уже забыли об этой ситуации, обиды давно прошли.

— Как вы провели отпуск? В одной из социальных сетей появлялось видео, как вы стоите на голове. В клубе вас за такой травмоопасный трюк не ругали?

— Вроде не рассердились, ничего не говорили. Но кто знает, может, сейчас посмотрят и вычтут потом из зарплаты штраф (смеется). А отпуск в целом прошел хорошо, слетал на неделю в Дубай. Потом провел время с семьей. Для меня это очень важно, я редко бываю дома. Поэтому этот момент, наверное, больше всего запомнился.

— Что стало для вас самым ярким событием в прошлом году?

— Много всего произошло: голы, финал Кубка, вызов в сборную. Всё это было приятно для меня.

— По итогам сбора национальной команды вы отметили, что Станислав Черчесов уделяет серьезное внимание мелочам. В чем это проявляется?

— Наверное, более детальное отношение к теории, к тому, что должны делать футболисты и как взаимодействовать в разных ситуациях.

— С учетом того, как сейчас вы проводите сезон, есть надежда вновь попасть в сборную?

— Не хочу строить каких-то глобальных планов. Каждый следующий матч сейчас для меня самый важный и может иметь решающее значение.

— В предпоследнем туре 2017 года в игре с «Зенитом» у вас была небольшая стычка с одноклубником Николаем Димитровым. В итоге вы получили четвертую желтую карточку и вам пришлось пропустить последний матч первой части сезона. После этого болельщики писали, что вы сделали это специально, чтобы пораньше уйти в отпуск. Как относитесь к такой версии?

— Это просто глупость, даже комментировать такие версии не хочется. В том моменте были чистые эмоции, когда ты вообще не думаешь о таких деталях, сколько там карточек накопилось. Только в дальнейшем, когда остываешь, начинаешь оценивать и понимать, что к чему.

— Как удалось разрешить эту ситуацию?

— После матча в раздевалке уже всё было нормально. Вся команда и сам Коля (полузащитник «Урала» Николай Димитров. — «Известия») меня поняли. Это эмоции — такое бывает в футболе. Думаю, у каждого игрока подобные истории в карьере случались.

— Летом было много разговоров о том, что вы можете вернуться в «Зенит». Почему этот трансфер так и не состоялся?

— Честно говоря, я не знаю всей ситуации, потому что старался не лезть в эту историю. Клубы между собой что-то обсуждали, но я не вникал. У меня контракт с «Уралом», и я игрок этой команды.

— Но все-таки вы воспитанник «Зенита». Расстроились, что сделка не состоялась?

— Нет, мне комфортно в «Урале», поэтому никаких расстройств не было.

— В будущем есть цель вернуться в родной клуб?

— У меня есть цель подняться как можно выше и для меня не столь принципиально сделать это именно в составе «Зенита». Почему бы не занять шестое место с «Уралом» и не попасть с ним в Лигу Европы? Это моя главная задача — попасть в еврокубки, сыграть в Европе.

— Судя по вашим соцсетям, вы много читаете. Недавно делились эмоциями о книге про Илона Маска. Чем этот персонаж вас так заинтересовал?

— Узнал о нем совершенно случайно, просто наткнулся в интернете. Сразу захотел узнать об этом человеке больше и купил книгу. Честно признаться, даже стыдно стало, что до этого я не был в курсе, какими вещами занимается Маск. Меня больше всего зацепило, что человек, который недавно, по сути, ничего не знал о космонавтике, сейчас запускает ракеты на Марс. Это хороший пример того, что в нашей жизни всё возможно, нужно просто много работать и идти к своей цели.

— Видели фотографии кабриолета, который был запущен им в космос?

— Это всё удивительно. Кажется, это сценарий какого-то фильма, а на самом деле это реальность, и мы живем с этим человеком в одно время.

— Пример Илона Маска не заставил вас задуматься, что вы можете построить карьеру не только в футболе?

— Сейчас у меня все-таки приоритет в сторону именно футбольной карьеры, и о другом я не думаю. Но вообще это отличный пример для каждого, что можно добиваться высоких результатов в совершенно разных областях — не нужно стоять на одном месте и развиваться в различных направлениях.

— Также недавно вы читали книгу форварда сборной Англии Джейми Варди. Можете сравнить себя с этим футболистом?

— Конечно, могу. Его книга называется «Из ниоткуда». Так можно и обо мне сказать. Как и Варди, я выбрался из ниоткуда, играл в низших лигах и постепенно продвигался к премьер-лиге без помощи агентов, только за счет своих способностей.

— Получается, что для полного повторения его судьбы вам осталось только…

— Привести «Урал» к чемпионству? Да, согласен. Чтобы полное соответствие было.

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