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«Локомотив» настаивает на переносе матча с «Уралом»

Руководство «железнодорожников» считает, что состояние газона в Екатеринбурге не позволяет провести встречу на этой арене
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Фото: SysMusDes
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Руководство московского «Локомотива» настаивает на переносе запланированного на понедельник матча 22-го тура чемпионата России с «Уралом» с домашней арены соперника в Екатеринбурге на резервный стадион в Тюмени. Как сообщил «Известиям» председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков, это связано с состоянием газона «СКБ Банк Арена».

Неделю назад Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ) также негативно оценивала текущее состояние поля в Екатеринбурге. По информации источника «Известий» в РФПЛ, по итогам последнего визита комиссии лиги было установлено, что густота газонного покрытия на диагностируемых участках поля составляет 15-20%. При этом, согласно регламенту проведения соревнований РФПЛ, футбольное поле считается пригодным для проведения матчей премьер-лиги при минимальной густоте в 75-80%.

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- Мы должны определиться, во что собираемся играть – в футбол или в некий доселе неизвестный вид спорта, похожий на футбол, - заявил «Известиям» Анатолий Мещеряков. - Есть очевидный факт, подтвержденный соответствующей комиссией, что еще неделю назад густота травяного покрова была в лучшем случае 25%. По регламенту РФПЛ минимальная необходимая густота должна составлять 75%. Иначе играть нельзя. Вы можете себе представить, что за неделю густота могла увеличиться с 25% до 75%?

В РФПЛ отказались комментировать ситуацию с полем в Екатеринбурге. Между тем, резервной ареной «Урала» является стадион «Геолог» в Тюмени, на которой выступает одноименный клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

- Я пока не знаю, какова официальная позиция РФПЛ по этому вопросу, - отметил Анатолий Мещеряков. – Но решение нужно принимать сегодня. Я убежден: если мы уважаем собственный регламент, матч нужно переносить туда, где есть поле. Иначе получится, что в нашем футболе отсутствуют какие-либо правила. Тогда нужно прописать в регламенте, чтобы команды бегали не по газону, а по асфальту.

По мнению президента «Урала» Григория Иванова, проблемы с газоном не должны повлиять на встречу с «Локомотивом».

- Мы готовимся играть в Екатеринбурге – честно говоря, не понимаю, о каком переносе вообще может идти речь, - сказал «Известиям» Григорий Иванов. – Газон в нормальном состоянии. Не могу сказать, что с ним совсем нет проблем. Но для ситуации, когда температура -10 градусов, поле готово очень хорошо. Это же подтвердила и комиссия РФПЛ. Матч можно проводить в Екатеринбурге – у лиги никаких вопросов нет.

Матч «Урал» - «Локомотив» должен пройти в понедельник. После 21-го тура «Локо» лидирует в национальном первенстве, опережая идущий вторым «Краснодар» на семь очков. «Урал» идет в турнирной таблице десятым.

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