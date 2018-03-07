Александр Коломейцев: «С «Атлетико» сыграем на максимуме»

В 1/8 финала Лиги Европы столичному «Локомотиву» достался один из главных фаворитов всего турнира — мадридский «Атлетико». «Матрасники» дважды за последние четыре сезона выходили в финал Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16) и в данный момент являются основными преследователями лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны».

В преддверии первого выездного матча «железнодорожников» с «Атлетико» «Известия» пообщались с футболистом красно-зеленых Александром Коломейцевым. В нынешнем сезоне полузащитник часто появляется на поле и уже внес существенный вклад в лидерство команды в чемпионате России и ее выход в весеннюю часть Лиги Европы. Об этом недавно заявил наставник «Локо» Юрий Сёмин, отметивший, что Александр Коломейцев дисциплинирован и хорошо читает игру, принося немало пользы в комбинационном футболе. В эксклюзивном интервью «Известиям» 29-летний игрок рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры с «Атлетико», недавнем дерби со «Спартаком» и своих перспективах попасть в национальную сборную.

— Сейчас многие говорят, что погода испортила один из главных матчей сезона. Насколько холод и снегопад повлияли на игру?

— Было, конечно, непросто, но ведь погодные условия одинаковы для обеих команд. Безусловно, они не позволили показать максимальный уровень ни нам, ни «Спартаку».

— После морозов, которые ждали «Локомотив» в Хабаровске, московские холода для вас, наверное, уже не страшны?

— Я бы так не сказал. В холод всегда играть не очень приятно. Если один раз сыграл на морозе, это еще не значит, что тут же к этому привык и теперь сможешь всегда бегать в таких условиях.

— Вам предстоит выступать в Мадриде при +10. Не сложно будет — при такой резкой смене температур?

— Не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Мы ведь до игры со «Спартаком» тренировались в Турции, а там +15. Так что привыкать к Испании долго не придется.

— Со стороны казалось, что игра со «Спартаком» получилась очень жесткой. С чем это связано?

— Это неудивительно для принципиального дерби, которое имело важное турнирное значение. У каждого игрока была серьезная эмоциональная заряженность и желание победить. Наверное, от этого и появилась жесткость в ряде эпизодов.

— Активно обсуждается и тема, что желтый мяч и игроков «Локомотива» в белой форме было не очень хорошо видно...

— Честно говоря, я не думаю, что это как-то серьезно повлияло на исход матча.

— Понимали, что с учетом осечки «Зенита» этот матч был для «Локо» принципиальным?

— Конечно, мы понимали, что не можем проиграть «Спартаку». Пытались сделать всё, чтобы добиться победы. Хорошо поджали красно-белых в концовке игры, очень хотели забить, но, увы, так и не удалось.

— Из-за травмы не смог сыграть Джефферсон Фарфан. Успеет ли он восстановиться к игре с «Атлетико»?

— Пока не знаю, поможет ли он нам в Мадриде — врачи решат. Но в целом, конечно, хочется, чтобы вообще все атакующие игроки были в строю. Можно сказать, что в дерби Фарфана нам не хватило.

— «Локомотив» едет к «Атлетико» далеко не в роли фаворита...

— Мы прекрасно понимаем сложность противостояния, но на нас это никак не давит. Приедем в Мадрид и выложимся, сыграем на своем максимуме. А там уже посмотрим, что у нас получится.

— В составе «Атлетико» много громких имен. Кого опасаетесь больше всего?

— Сложно кого-то выделить. У них серьезный и сбалансированный состав. Очень сильная атакующая линия. Наверное, можно отметить Антуана Гризманна. Но в целом, у них такой подбор игроков, что опасен любой из их состава.

— «Атлетико» в минувшие выходные тоже играл с принципиальным соперником — «Барселоной». Мадридцы уступили со счетом 0:1. Может ли этот результат сыграть против вас — ведь испанцы наверняка захотят реабилитироваться? Или, наоборот, поражение выбьет их из колеи?

— Думаю, такую команду, как «Атлетико», ничто не может вывести из себя. Там собраны очень опытные игроки, которые через многое прошли. Они сыграли не один десяток матчей на самом высоком уровне. Наверное, неудача с «Барселоной» еще сильнее заведет их.

— После вылета из Лиги чемпионов капитан «Атлетико» Габи нелицеприятно высказался о Лиге Европы. Насколько серьезно эта команда относится к турниру?

— Лига Европы — очень серьезный и значимый турнир. Показательно, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» стал его победителем. Но каждый относится к турниру, как считает нужным. Понятно, что для нас Лига Европы очень важна. Может быть, Габи специально так говорит, чтобы все думали, что им этот турнир не нужен, и не настраивались на «Атлетико».

— Недавно наставник «Локомотива» Юрий Сёмин комплиментарно высказался в ваш адрес. Как отнеслись к похвале со стороны главного тренера?

— Наверное, это было сказано на эмоциях. Он сказал это после победы над «Ниццей», когда все были рады, что мы прошли в следующую стадию Лиги Европы. Ему со стороны виднее, как я играю.

— Сейчас вы начали стабильно выступать в основе «Локомотива». Уже появились мысли о национальной сборной?

— Когда я только пришел в «Локо», тоже играл почти весь сезон. Тогда меня никто в сборную не приглашал. Поэтому сейчас я вообще об этом не думаю. Мое дело — играть и приносить клубу пользу.

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