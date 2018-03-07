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Спортивные выходные с «Известиями»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы по футболу, первый раунд Кубка Гагарина, очередной тур РФПЛ и предпоследний этап Кубка мира по лыжным гонкам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи. ЦСКА (Москва) — «Лион» (Франция), «Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Локомотив» (Москва), «РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Российские клубы продолжают свой путь в весенней части еврокубков. ЦСКА предстоит схватка с крепким «Лионом», «Зенит» поедет в гости к главному открытию Бундеслиги последних сезонов «Лейпцигу». Сложнее остальных придется «Локомотиву», который ждет встреча с двукратным финалистом Лиги чемпионов последних пяти сезонов «Атлетико». В случае выхода в следующую стадию турнира хотя бы одной из отечественных команд Россия впервые с 2015 года будет представлена на четвертьфинальной стадии еврокубков.  

8 марта; 21:00, Стадион «ВЭБ Арена» (Москва), стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид); 23:05, стадион «Ред Булл Арена» (Лейпциг). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1»

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. 3–6 матчи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе  

Первые матчи нынешнего плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже обошли по уровню интриги встречи аналогичного раунда годичной давности. Победитель регулярного чемпионата и действующий обладатель Кубка Гагарина СКА пока с трудом выигрывает у «Северстали». «Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА в первой игре серии, но навязал борьбу во второй, проиграв красно-белым с минимальным счетом. «Локомотив» и «Торпедо», как и ожидалось, радуют зрителей обилием силовой борьбы на льду, а «Сочи» уже одержал первую в своей истории победу в плей-офф и вместе с «Йокеритом» сейчас является единственной парой на Западе, обеспечившей себе возможность сыграть больше четырех матчей в своей серии.

В Восточной конференции интрига закручена еще сильнее. «Ак Барс» и «Трактор» не без труда заработали максимальное число побед в первых двух домашних встречах, получив неплохие шансы по итогам сдвоенных выездов в Хабаровск и Нижнекамск обеспечить себе выход во второй раунд уже в эти выходные. При этом в противостоянии «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилиста» с «Магниткой» до определения победителя еще далеко.

7–11 марта. Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Ахмат» (Грозный) – ЦСКА (Москва)

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Впервые за шесть лет выйдя в весеннюю часть еврокубков, армейцы не останавливаются на достигнутом в Лиге Европы. Однако и о внутреннем первенстве красно-синим забывать нельзя. Подопечные Виктора Гончаренко находятся всего в одном очке от второго места в РФПЛ, означающем прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. Чтобы продолжить борьбу за миллионные бонусы от участия на этой стадии, ЦСКА нужно непременно побеждать в Грозном.

11 марта, 16:30. Стадион «Ахмат Арена» (Грозный). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт

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Фото:REUTERS/ LEHTIKUVA/Markku Ulander

Предпоследний этап Кубка мира в олимпийском сезоне пройдет в норвежском Осло. Для России, в усеченном составе триумфально выступившей на Играх в Корее, успешные выступления продолжились и после возвращения из Пхенчхана. Преуспел как герой Олимпиады Александр Большунов, так и недопущенный МОКом до главных стартов четырехлетия Глеб Ретивых. Теперь отечественные лыжники постараются на мажорной ноте завершить этот тяжелый сезон. У женщин основные надежды эксперты возлагают на Наталью Непряеву, бронзового призера Олимпиады в эстафете. На первом постолимпийском этапе Кубка мира в Лахти она взяла серебро в индивидуальном спринте.

10 марта, 16:30, 50 км (мужчины). 11 марта, 30 км (женщины). Лыжная трасса (Осло). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

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