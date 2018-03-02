Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва)

Первенство РФПЛ в выходные возобновится после зимнего перерыва. Командам осталось сыграть по 10 матчей, чтобы распределить места в турнирной таблице. В борьбе за золото многое может решиться уже в воскресенье. В Черкизово к лидирующему в чемпионате России «Локомотиву» приезжает идущий третьим «Спартак». Как и занимающий второе место «Зенит», подопечные Массимо Карреры отстают от «железнодорожников» на восемь очков. Победа в предстоящей встрече станет для действующих чемпионов России последним шансом сохранить свой титул. В случае победы подопечных Юрия Сёмина красно-белые практически выбывают из гонки за золотые медали.

4 марта, 16:30. Стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Западная конференция. Первые матчи и вторые матчи. «Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо» (Нижний Новгород), СКА (Санкт-Петербург) – «Северсталь» (Череповец), «Йокерит» (Хельсинки) – ХК «Сочи», ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва).

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начинается самое интересное — матчи плей-офф. Уже в ближайшие выходные два домашних матча стартовой серии проведут фавориты первенства СКА и ЦСКА. Оба армейских коллектива превосходят остальные команды лиги по бюджету и составам. Однако загруженность их тренеров и большей части хоккеистов на победной Олимпиаде может дать шанс более скромным коллективам. Не меньший интерес представляют и две другие пары.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

3 марта, 17:00. Первые матчи «Йокерита» и «Локомотива». 4 марта, 17:00. Первые матчи ЦСКА, СКА, вторые матчи «Йокерита» и «Локомотива». «Арена-2000» (Ярославль), Ледовый дворец (Санкт-Петербург), «Хартвалл Арена» (Хельсинки), ЛДС ЦСКА имени Всеволода Боброва. Прямые трансляции на «Матч ТВ» и КХЛ

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Восточная конференция. Первые матчи. «Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск), «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск), «Трактор» (Челябинск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск).

В Восточной конференции всё запутано еще больше. Чудом избежавший раннего вылета «Авангард» попробует оказаться сопротивление набравшему ход на финише регулярного чемпионата «Салавату Юлаеву». Вышедший во второй раз в истории в плей-офф «Амур» померится силами с лидером Востока «Ак Барсом». Ставший главной сенсацией «регулярки» «Нефтехимик» проиграл оба постолимпийских матча и опустился на шестое место с третьего, куда в последний момент поднялся «Трактор». Именно с челябинцами нижнекамцам теперь предстоит серия в первом раунде. А четвертой парой стали два самых богатых клуба Урала — «Автомобилист» и «Металлург».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

4 марта, 15:00. «Татнефть Арена» (Казань), «Уфа-Арена» (Уфа), арена «Трактор» имени Валерия Белоусова (Челябинск), стадион «Уралец» (Екатеринбург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и КХЛ

Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не может восстановить аккредитацию в системе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которой она лишилась в ноябре 2015 года по итогам первой волны допинговых скандалов. Однако часть наших спортсменов имеют возможность ездить на международные соревнования под нейтральным флагом. На предстоящем зимнем мировом первенстве в Бирмингеме не выступят чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и серебряный призер прошлогоднего летнего ЧМ в прыжках в длину Дарья Клишина. Но от России приедет двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, серебряный призер ЧМ в аналогичном виде Даниил Лысенко, чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и ее коллега Ольга Муллина, прыгунья тройным Виктория Прокопенко и Анна Крылова, а также толкатель ядра Максим Афонин.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

1 марта, 21:45, прыжки в высоту (женщины, мужчины), финалы. 3 марта, 14:00, тройной прыжок (женщины); 14:45, толкание ядра (мужчины); 21:00, прыжок с шестом (женщины). «Барклейкард Арена» (Бирмингем, Великобритания). Прямые трансляции на «Матч! Арена» и «Матч! Игра»

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. «Зенит» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Казанский клуб продолжает доминировать на российской и европейской аренах, однако завтра ему предстоит серьезное испытание — встреча с проводящими свой первый сезон в Суперлиге питерцами, уже продемонстрировавшими четкие медальные амбиции. Именно коллектив из Северной столицы в прошлом году прервал рекордную победную серию подопечных Владимира Алекно и сейчас пытается закрепить свой успех.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

3 марта, 17:00. «Центр волейбола» (Казань). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

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