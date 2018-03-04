Ничья в пользу «Локомотива»

В центральном матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» — завершив встречу со счетом 0:0, коллектив Юрия Семина сделал очередной шаг к чемпионству. За девять туров до окончания чемпионата «железнодорожники» сохраняют первое место в таблице, набрав 46 очков. На втором месте расположился «Краснодар», в копилке которого на данный момент 39 очков. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА делят третью-пятую строчки с 38 баллами.

Игру на «РЖД Арене» едва не пришлось отменить из-за обильного снегопада, начавшегося в воскресенье в Москве. Но сотрудникам «Локомотива» удалось исправить ситуацию за счет наложенной на газон ленты, которая была снята за три часа до стартового свистка. Но непрекращавшиеся осадки всё равно сделали условия игры экстремальными — на протяжении всей встречи команды с трудом контролировали мяч, который был виден с трибун далеко не всем болельщикам. Во время пауз сотрудникам арены приходилось совковыми лопатами выгребать снег с линий разметок, обозначающих штрафную и вратарскую площади, а также боковую и лицевую линии поля.

— Очень тяжело было что-то рассмотреть в таких условиях, — рассказал «Известиям» заместитель председателя правительства РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович. — Мяч мне с трибуны был виден, хотя я слышал, что многим было тяжело его разглядеть, да и по телевизору всё было размыто. К сожалению, сейчас мы не можем избежать игр в таких условиях. Надеюсь, лет через 10–15, когда наши арены оборудуют крышами, эта проблема исчезнет.

Старт первого тайма прошел при преимуществе «Локомотива», но ярких моментов подопечные Юрия Семина создать не смогли. Опасность для гостей представляли штрафные в исполнении Мануэля Фернандеша. Сначала он обводящим ударом пробил вокруг стенки из игроков «Спартака» в ближний угол. Александр Селихов ничего не смог сделать, но мяч прошел мимо в считаных сантиметрах от штанги ворот. Через несколько минут с той же точки португальский хавбек пробил уже в дальний угол, но в этот раз вратарь красно-белых был на месте.

В дальнейшем матч проходил уже при преимуществе «Спартака». Подопечные Массимо Карреры контролировали мяч, но при подходах к штрафной площади допускали игровой брак на заснеженном поле. Самый опасный момент возник уже перед перерывом, когда в борьбе с Луисом Адриану Маринато Гильерме выпустил мяч из рук. Александр Самедов бил в пустые ворота, но Владислав Игнатьев успел вынести снаряд с «ленточки».

— Игра шла до одного гола — при такой погоде и на таком поле команде, пропустившей мяч, было бы очень тяжело отыграться, действуя против насыщенной обороны соперника, — рассказал «Известиям» экс-вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин. — По сути, штрафные Фернандеша и эпизод с ударом в пустые ворота Самедова были единственными возможностями для коллективов взять три очка. Во втором тайме и «Локомотив», и «Спартак» уже увязли в игре в середине поля, с трудом доставляли мяч до штрафной, что было выгодно «железнодорожникам».

Во втором тайме «Спартак» вновь завладел преимуществом и несколько раз довольно опасно подходил к воротам Гильерме, но защита «Локомотива» успевала выносить мяч подальше от своих владений. В определенный момент хозяева поля начали откровенно играть на удержание нулевой ничьей, но в концовке встречи несколькими своими контратаками едва не «похоронили» красно-белых.

— Хорошая игра. Не так плохо, как могло показаться перед матчем при таком снегопаде, — поделился с «Известиями» член совета директоров «Локомотива» Андрей Бокарев. — Результат в сложившихся обстоятельствах — хороший для «железнодорожников». Но борьба за чемпионство продолжается, расслабляться рано.

В четверг «Локомотив» встретится в Мадриде с местным «Атлетико» в первом матча 1/8 Лиги Европы. В следующем туре красно-зеленым предстоит выезд в Екатеринбург к «Уралу», «Спартак» дома примет «СКА-Хабаровск».

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