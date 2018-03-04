«Спартак» и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата России

Футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы команд на матч чемпионата России 4 марта.

«Спартак», в частности, выведет на поле с первых минут Николу Максимовича, а «Локомотив» решил оставить в запасе Ари, сообщает «Газета.ру».

У «Спартака» в стартовом составе выйдут Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Луис Адриано.

За «Локомотив» со старта матча сыграют Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Ранее сообщалось, что президент «Локомотива» Илья Геркус решил запретить перформанс болельщиков «Спартака», согласованный ранее с Российской футбольной премьер-лигой.

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