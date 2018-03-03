Зимняя классика

На этой неделе должны были определиться полуфинальные пары Кубка России. Однако из-за погодных условий один из четвертьфиналов пришлось отменить. Тем не менее эта стадия кубка страны запомнилась не только перенесенным матчем «Крылья Советов»–«Спартак», но и провалом СКА, отставкой Гаджи Гаджиева из «Амкара», а также возрождением Павла Погребняка в составе «Тосно».

Четвертьфинальная стадия Кубка России началась с неожиданности. Выступающий в РФПЛ «СКА-Хабаровск» за 120 минут основного и дополнительного времени так и не смог поразить ворота представляющего ФНЛ ярославского «Шинника» (0:0), а затем проиграл серию пенальти (1:4). Таким образом, дальневосточникам, идущим сейчас на последнем месте в чемпионате России, не удалось добиться успеха в первом официальном матче под руководством пришедшего в декабре на пост главного тренера Рината Билялетдинова.

— Неправильно клубу РФПЛ проигрывать дома коллективу из ФНЛ, особенно когда есть исторический шанс побороться за титул, — заявил «Известиям» председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Билялетдинов очень неудачно начал свой путь в Хабаровске. Пока неясно, в какой футбол играет его новая команда, и сейчас надо что-то делать, если есть желание сохранить место в Премьер-лиге на следующий сезон. Тем более что клуб в зимний трансферный период практически не усилился, что делает его перспективы на весенний отрезок очень туманными. В этих условиях победа в кубке имела бы особую важность, но в итоге всё в этом турнире сложилось для хабаровчан неудачно.

Самым статусным матчем этой стадии должно было стать противостояние самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака». Однако из-за морозов встречу на Волге пришлось перенести на резервную дату. По мнению Михаила Гершковича, в связи с предстоящим домашним чемпионатом мира по футболу и необходимостью уплотнять календарь ради сборной России РФПЛ было трудно провести встречи Кубка России в другие дни. Но возможности избежать погодного коллапса были.

— Календарь нынешнего сезона составлялся еще в мае и утверждался в июне. Уже тогда было ясно, что четвертьфиналы кубка будут играть 27–28 февраля, — подчеркнул Михаил Гершкович. — Все мы знаем, что живем в северной стране с холодным климатом. И для игры в футбол в феврале у нас приспособлены только южные регионы, а также стадион в Санкт-Петербурге, у которого есть выдвижная крыша. Возможно, «Спартак» на своей арене мог бы подготовить поле в это время года. Участники четвертьфиналов стали известны в октябре. Уже тогда можно было предусмотреть высокую вероятность морозов в конце февраля в Самаре, Хабаровске, Перми и Санкт-Петербурге и принять решение перенести все четыре встречи в Сочи и другие южные города. А сейчас правильно сделали, что перенесли встречу «Крыльев» и «Спартака». В таких условиях невозможно ни футболистам играть в футбол, ни болельщикам его смотреть. Другое дело, не совсем справедливо, что остальным командам всё же пришлось играть в такую погоду. Но всё можно было сделать, если заранее подготовиться к этой ситуации.

Ключевое значение итоги четвертьфинала наверняка обретут и для пермского «Амкара». Красно-черные по пенальти уступили курскому «Авангарду» и вылетели из турнира. После этого провала «Амкар» покинул главный тренер команды Гаджи Гаджиев. Пермяки сейчас находятся в зоне переходных матчей за право остаться в РФПЛ, и именно опыт их наставника многие считали главным аргументом в сохранении прописки в Премьер-лиге. Теперь позиции уральцев ослабли.

— То, что происходит в «Амкаре», закономерно, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Все знают о непростых финансовых условиях, в которых сейчас находятся пермяки. Это сказывается и на клубе в целом, и на подготовке, и на подборе игроков, и на атмосфере. Так что вылет из кубка и уход Гаджиева не удивляют. При этом, конечно, не стоит умалять заслуг «Авангарда».

Еще одним полуфиналистом Кубка России стал клуб «Тосно» из Ленинградской области. Подопечные Дмитрия Парфёнова дома обыграли владивостокский «Луч-Энергия» (2:1). Победный гол на свой счет записал новичок ленинградцев — Павел Погребняк, для которого этот мяч стал первым более чем за два года.

— Игроки «Тосно» сделали то, что должны были, — сказал Борис Игнатьев. — Их клуб явно выше классом, чем «Луч», и они это доказали на футбольном поле. А гол Погребняка вызывает исключительно положительные эмоции. Приятно, что Павел наконец-то напомнил всем о том, что он когда-то был отличным футболистом и защищал цвета сборной.

Матч «Крыльев Советов» со «Спартаком» пройдет в начале апреля. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с «Тосно». «Шинник» и «Авангард» разыграют между собой вторую путевку в финал. Это будет первый за семь лет случай, когда представитель низшего дивизиона участвует в решающем матче за второй по значимости титул российского футбола. В 2011 году в Ярославле выступавшая в ФНЛ владикавказская «Алания» проиграла ЦСКА (1:2). Лишь два раза в истории советского и российского футбола команда первого дивизиона праздновала успех в кубке: в 1969 году этого добились львовские «Карпаты», в 2004-м — грозненский «Терек».

Финал нынешнего Кубка России намечен на 9 мая и пройдет в Волгограде.

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