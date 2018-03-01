Футбол возвращается

Во второй день весны в российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) стартуют первые официальные игры после зимнего перерыва. Командам осталось сыграть всего по 10 матчей в чемпионате страны, и из-за невероятной плотности турнирной таблицы практически каждая встреча может иметь ключевое значение. Шансы клубов в борьбе за золото, зону Еврокубков и сохранение прописки в высшем дивизионе для «Известий» оценили футбольные эксперты Андрей Червиченко и Михаил Гершкович.

Возобновится чемпионат, пожалуй, самой громкой афишей: московское дерби сведет на одном поле «Локомотив» и «Спартак». Многие уже сейчас называют этот матч важнейшим в сезоне-2017/18. «Железнодорожники» являются безоговорочным лидером РФПЛ и имеют отрыв от красно-белых в восемь очков. Однако именно «Спартак» сейчас считается главным преследователем «Локо», и победа в этой встрече может стать для него решающим аргументом в чемпионской гонке. Тем не менее не все эксперты придают предстоящему дерби особое значение.

— Интрига в чемпионате сохранится, даже если «Локомотив» выиграет у «Спартака», — заявил «Известиям» бывший президент красно-белых Андрей Червиченко. — Бывали сезоны, когда «железнодорожники» теряли и не такой отрыв. Но я не думаю, что спартаковцы позволят «Локо» выиграть. Скорее всего, будет ничья или победят красно-белые.

Одну из самых интересных трансферных компаний уходящей зимой провел тульский «Арсенал». «Пушкарям» удалось получить в свое распоряжение форварда Артема Дзюбу и защитника Ивана Новосельцева. Оба были арендованы у «Зенита» до конца нынешнего сезона. Туляки довольно удачно провели первую часть чемпионата и сейчас занимают восьмую строчку с 25 очками. Теперь со столь серьезным усилением они могут претендовать и на большее.

— «Арсенал» вполне способен попортить нервы многим командам РФПЛ в остатке сезона, — добавил Андрей Червиченко. — Возможно, тулякам даже удастся максимально приблизиться к еврокубковой зоне.

«Зенит» также продуктивно провел зимние сборы и уже успел показать свой уровень, выбив из Лиги Европы шотландский «Селтик». Теперь петербуржцы, которые из-за провала в осенних матчах РФПЛ дали «Локомотиву» солидную фору, постараются нагнать «железнодорожников».

— Считаю «Зенит» одним из главных претендентов на первое место, — отметил Андрей Червиченко. — Питерцы очень уверенно выглядели в Лиге Европы — возможно, им наконец-то удалось обрести баланс. Интересно посмотреть, как они будут пытаться догнать «Локомотив». Вряд ли кто-то еще сможет вмещаться в чемпионскую гонку.

Московское «Динамо» проводит в РФПЛ первый сезон после возвращения из первого дивизиона и пока его можно назвать переходным. Команда рассталась с многими игроками, в прошлом году выступавшими в ФНЛ, а также сменила тренера. Зимой клуб приобрел одного из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РФПЛ Евгения Маркова (8 голов), а также защитника сборной России Константина Рауша. В «Динамо» надеются, что это поможет подопечным Дмитрия Хохлова уйти от зоны вылета, от которой бело-голубых сейчас отделяет всего одно очко.

— «Динамо» хорошо поработало зимой на трансферном рынке, — сказал «Известиям» глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Также считаю важным и правильным решением смену тренера у бело-голубых. Дмитрий Хохлов — молодой, но уже обладающий опытом специалист, который должен помочь родному клубу. То, что «Динамо» сейчас располагается так близко к зоне вылета, — это недоразумение, которое они, наверняка, скоро исправят.

В зоне выживания борьба должна получиться не менее интересной, чем за чемпионство. Явным аутсайдером пока является хабаровский СКА с 12 очками. Далее клубы тоже идут очень плотно: «Анжи» -— 19 очков, «Тосно» — 20 и «Амкар» — 21. Именно эти команды, скорее всего, и разыграют между собой прямые путевки в ФНЛ и спасительные два места в зоне стыковых матчей.

— Наверно, сложнее всего придется СКА, а у остальных трех команд примерно равные шансы, — отметил Михаил Гершкович.

Нынешний сезон РФПЛ из-за грядущего чемпионата мира закончится достаточно рано. Уже к 13 мая все оставшиеся матчи будут сыграны.

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