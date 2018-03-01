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Объявлены даты перенесенных матчей 23 тура РФПЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) определилась с датами проведения четырех матчей 23-го тура, которые были перенесены из-за выборов президента России.

Московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином» в субботу, 17 марта. Он начнется в 19:00 мск.

Матчи ЦСКА–«Амкар», «Зенит»–«Динамо» и «Локомотив»–«Ахмат» перенесены на 18 апреля. Все три встречи начнутся в 19:30 мск.

После 20 туров в чемпионате России лидирует московский «Локомотив» (45 очков). Далее следует «Зенит», «Спартак» (оба клуба — 37 очков), «Краснодар» (36) и ЦСКА (35).

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