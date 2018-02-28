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Андрей Тихонов: «Каждая игра для нас решающая»

Главный тренер «Крыльев Советов» — о предстоящем матче с действующим чемпионом России в Кубке страны, погодных условиях в Самаре и возобновлении сезона
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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Самой интересной встречей в четвертьфиналах Кубка России обещает стать противостояние московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». И без того яркой афише добавляет интерес тот факт, что волжан сейчас тренирует легендарный в прошлом игрок красно-белых — Андрей Тихонов. Он является одной из самых уважаемых персон среди спартаковских болельщиков. Сейчас 47-летний специалист проводит первый сезон на тренерском мостике самарцев, и под его руководством команда показывает неплохие результаты. «Крылья» идут в тройке лидеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и считаются одними из главных претендентов на выход в премьер-лигу.

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В преддверии важнейшего матча со своим бывшим клубом Андрей Тихонов в интервью «Известиям» рассказал об ожиданиях от предстоящей игры, сложных погодных условиях в Самаре и возобновлении сезона в ФНЛ.

— Насколько «Крылья Советов» готовы к предстоящему кубковому матчу со «Спартаком»? 

— Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой. 

— Что можете сказать про вашего соперника — московский «Спартак»? 

— Я про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю. 

— Видели поле на стадионе «Металлург» в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…

— Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле — зеленое. Оно под пленкой, чистое.

— С появлением нового стадиона в Самаре к чемпионату мира подобные проблемы исчезнут? 

— Честно признаться, я еще даже не видел ни разу новую арену, только на видео.  

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— Как оцените подготовительный этап, который прошли «Крылья» во время зимних сборов? 

— Предстоящий матч и даст ответ на этот вопрос. Оценивать подготовку можно будет только по итогам наших игр. 

— Перед возобновлением сезона ваша команда идет в тройке лидеров ФНЛ. Какие шансы у «Крыльев Советов» на возвращение в премьер-лигу? 

— Перспективы точно такие же, как и у еще трех-четырех команд, находящихся вверху турнирной таблицы ФНЛ. Осталось 13 матчей в чемпионате, и каждый из них будет для нас решающим. 

— Но «Крылья Советов» можно назвать одним из фаворитов борьбы за выход в премьер-лигу? 

— Фаворитами можно назвать команды, которые идут на первом и втором местах в таблице («Енисей» — 56 очков, «Оренбург» — 54, «Крылья Советов» — 51. — «Известия»). Мы же будем стараться сделать всё, чтобы их обогнать. 

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