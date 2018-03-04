Президент «Локомотива» запретил перформанс болельщиков «Спартака»

Президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус принял решение запретить согласованный с Российской футбольной премьер-лигой перформанс болельщиков «Спартака» на встрече 21-го тура чемпионата страны.

Сообщается, что основная причина — соображения безопасности. Полотно, которое проносят болельщики, не просматривается, в нем можно пронести пиротехнику, как это было сделано в прошлый раз, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российская футбольная премьер-лига прокомментировала информацию о запрете. Как сообщает «Газета.ру» отдел по безопасности и работе с болельщиками уже знает о ситуации и планирует в ней разобраться.