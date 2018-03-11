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Пожар произошел на производстве теплоизоляционных материалов в Перми

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Пермскому краю/59.mchs.gov.ru
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Пожар произошел на территории производителя теплоизоляционных материалов Пеноплекс в Перми, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается на сайте регионального главка МЧС, возгорание произошло в здании по улице Промышленная. Сообщение о пожаре поступило в 5:30 по местному времени. В момент возгорания в здании находились 14 человек, их эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

«Пожару присвоен 3 номер сложности. В 9.10 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, огонь распространился на площади около  400 кв. м. Сгорела кровля и надворные постройки.

10 марта пожар произошел в жилом доме в Уфе, в результате ЧП погибли два человека.

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