Пожар произошел на производстве теплоизоляционных материалов в Перми

Пожар произошел на территории производителя теплоизоляционных материалов Пеноплекс в Перми, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается на сайте регионального главка МЧС, возгорание произошло в здании по улице Промышленная. Сообщение о пожаре поступило в 5:30 по местному времени. В момент возгорания в здании находились 14 человек, их эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

«Пожару присвоен 3 номер сложности. В 9.10 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, огонь распространился на площади около 400 кв. м. Сгорела кровля и надворные постройки.

10 марта пожар произошел в жилом доме в Уфе, в результате ЧП погибли два человека.