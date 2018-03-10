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Потушен пожар на складе Суворовского военного училища в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее на складе Московского суворовского военного училища, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Пожар возник рано утром в субботу, 10 марта, его площадь составила около 20 кв. м.

Предварительно, загорелись кабели в электрощитовой на улице Енисейской. дом 41.

«Происходило загорание кабелей электрооборудования на площади 20 кв. м», — рассказал источник.

Ранее в субботу пожарные в Екатеринбурге потушили пожар в складском помещении на площади 2 тыс. кв. м.

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