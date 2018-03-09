Две женщины погибли на пожаре под Волгоградом

Две женщины погибли в результате пожаре в частном доме во Фроловском районе Волгоградской области. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в селе Большой Лычак. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеров в 00:18 мск, частный дом горел на всей площади. Ликвидировать возгорание удалось через 22 минуты.

«Обнаружены две погибшие женщины 1955 года рождения и 1976 года рождения, Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

9 марта при пожаре в деревне Кирсановка Омской области погибли двое малолетних детей и их дедушка.