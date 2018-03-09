Прямой эфир

Две женщины погибли на пожаре под Волгоградом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две женщины погибли в результате пожаре в частном доме во Фроловском районе Волгоградской области. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в селе Большой Лычак. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеров в 00:18 мск, частный дом горел на всей площади. Ликвидировать возгорание удалось через 22 минуты.

«Обнаружены две погибшие женщины 1955 года рождения и 1976 года рождения, Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

9 марта при пожаре в деревне Кирсановка Омской области погибли двое малолетних детей и их дедушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Красноярском крае произошел пожар в цехе по переработке рыбы
Крупный пожар на рынке под Ростовом ликвидирован

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017