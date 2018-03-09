Двое детей и их дедушка погибли при пожаре в Омской области

Пожар произошел в деревне Кирсановка Омской области утром в пятницу, 9 марта, в ходе разбора завалов сгоревшего частного дома огнеборцы обнаружили тела двух детей и взрослого, сообщает ТАСС.

Погибшие – 75-летний дедушка и две его внучки в возрасте двух и пяти лет.

На месте пожара работают следователи, сотрудники МЧС, причина пожара устанавливается. В ходе тушения пожара были задействованы пять единиц техники и девять пожарных.

6 марта при пожаре в Омске погибла 12-летняя девочка.