Прямой эфир

Стала известна предварительная причина пожара с 4 жертвами в Приморье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По версии следствия, пожар в частном доме в Приморье, в котором погибли трое детей и один взрослый, мог произойти из-за неисправной электропроводки. Об этом в среду, 7 марта, рассказал помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Сергей Педорич.

Он добавил, что состояние выживших при пожаре женщины и двух детей стабильное. За ними сейчас наблюдают медики.

При пожаре 6 марта в частном доме в приморском городе Партизанске погибли трое детей в возрасте 2, 5 и 9 лет, а также их 35-летний родственник. Четверым удалось спасти. По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются причины возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Одного человека спасли при ликвидации пожара в квартире на юге Москвы
Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Ивановской области
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017