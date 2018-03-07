Стала известна предварительная причина пожара с 4 жертвами в Приморье

По версии следствия, пожар в частном доме в Приморье, в котором погибли трое детей и один взрослый, мог произойти из-за неисправной электропроводки. Об этом в среду, 7 марта, рассказал помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Сергей Педорич.

Он добавил, что состояние выживших при пожаре женщины и двух детей стабильное. За ними сейчас наблюдают медики.

При пожаре 6 марта в частном доме в приморском городе Партизанске погибли трое детей в возрасте 2, 5 и 9 лет, а также их 35-летний родственник. Четверым удалось спасти. По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются причины возгорания.