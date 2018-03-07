Одного человека спасли при ликвидации пожара в квартире на юге Москвы

Пожарные спасли одного человека при тушении возгорания в квартире жилого дома в районе Чертаново Южное.

Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления (ГУ) МЧС РФ по городу.

Пожар произошел по адресу: улица Чертановская, дом 61, корпус 1.

Отмечается, что огонь распространился на площади около 5 кв. м. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание.

«В ходе тушения пожара из горящей квартиры был спасен один человек», — цитирует представителя МЧС агентство городских новостей «Москва».

Спасенный был передан бригаде скорой помощи для медицинского осмотра.

В конце февраля сообщалось, что двое московских спасателей погибли при тушении пожара на севере столицы. Возгорание произошло во вторник вечером в одной из квартир 16-этажного жилого дома на бульваре Матроса Железняка в районе Коптево.