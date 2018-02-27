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Один человек пострадал в результате пожара в общежитии на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Серьезный пожар произошел по адресу: улица Кременчугская, дом 9 в 17‐этажном здании общежития в столичном районе Фили‐Давыдково. Один человек пострадал, сообщается на сайте ГУМЧС РФ по Москве.

Пожарно-спасательные подразделения спасли 10 человек, из них двоих детей, передает «РИА Новости».

Общежитие относится к Центральной клинической больнице № 1, передает телеканал «360». Пожар начался на 11-м этаже здания.

Пресс-служба столичного главка МЧС подтвердила информацию о возгорании. Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 13:11 мск.

На место ЧП вызвали не менее 10 машин скорой помощи. Из общежития эвакуировали около 40 человек. Для жильцов подготовили два автобуса «Мосгортранса».

Площадь возгорания составила около 50 кв. м. К настоящему времени пожар ликвидирован.

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