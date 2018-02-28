Двое спасателей погибли при тушении пожара на севере Москвы

Двое сотрудников ГУ МЧС по Москве погибли в результате тушения пожара на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что возгорание произошло во вторник вечером в одной из квартир 16-этажного жилого доме на бульваре Матроса Железняка в районе Коптево. Площадь пожара составила 20 кв. м, была проведена эвакуация жильцов с верхних этажей, из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались женщина и трое детей. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет.

В настоящее время проводится дознание погибших спасателей. Устанавливаются причины возникновения пожара.