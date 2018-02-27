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Шесть человек погибли при пожаре в Пермском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пожар в общежитии в Пермском крае унес жизни шестерых человек, трое из которых — дети. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По данным ведомства, пожар произошел в городе Чусовой в здании на улице 50 лет ВЛКСМ.

«В результате шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.

На месте происшествия проведен осмотр тел, в результате которого видимых следов насильственной смерти у погибших не обнаружено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.

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