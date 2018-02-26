Три человека погибли при пожаре в Якутске

Пожар произошел в частном доме в Якутске рано утром в понедельник, 26 февраля. В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших, следователи проводят проверку.

На сайте СУ СК РФ по региону отмечается, что пожар произошел в частном доме, расположенном по адресу: ул. 1-я База, г. Якутск. Работу следственно-оперативной группы, ведущей расследование, возглавляет следователь по особо важным делам.

Сотрудники СКР ведут осмотр места происшествия, личности погибших выясняются.

В минувшую субботу четыре человека погибли при пожаре в Челябинской области, а в Свердловской погибло трое детей.