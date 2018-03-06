При пожаре в частном доме в Приморье погибли три ребенка и взрослый

В Приморье сгорел частный одноэтажный дом. Погибли три ребенка и взрослый, находившиеся в здании. Двух детей успели вытащить из огня. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины пожара.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.