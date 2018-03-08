Пять человек спасены при пожаре в жилом доме в Москве

Пожарные ликвидировали возгорание в 12-этажном жилом доме на юго-востоке Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ, в ходе тушения были спасены пять человек,никто не пострадал.

Пожар произошел в доме 20, корпус 2 по улице Хлoбыстова. По словам сотрудника пресс-службы, очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже дома, откуда огонь частично перешел на балконы пятого и шестого этажей.

Площадь пожара составила 47 кв. м, в 5:22 мск он был ликвидирован.

7 марта портал iz.ru сообщал, что пожарные спасли одного человека при тушении возгорания в квартире жилого дома в районе Чертаново Южное.