Возбуждено дело после гибели ребенка на пожаре в Омске

Омские следователи расследуют уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки на пожаре. Трагедия случилась днем 6 марта в СНТ «Птицевод-3». Загорелся дачный дом, в котором проживала семья с ребенком.

По версии следствия, в тот день мама была на работе, а отец вышел из дома на 30 минут по делам. В это время произошел пожар, дочь скончалась из-за острого отравления продуктами горения. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

Рассматриваются две версии причин пожара: неосторожные действия с открытым источником огня или неисправность печного оборудования. Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как ранее писал портал iz.ru, 2 марта семь человек погибли в результате пожара в вахтовом поселке Атырауской области Казахстана. Инцидент произошел в общежитии контейнерного типа, которое расположено на территории стройплощадки газотурбинной электростанции в 40 км от областного центра Атырау. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.