Прямой эфир

Возбуждено дело после гибели ребенка на пожаре в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Омские следователи расследуют уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки на пожаре. Трагедия случилась днем 6 марта в СНТ «Птицевод-3». Загорелся дачный дом, в котором проживала семья с ребенком.

По версии следствия, в тот день мама была на работе, а отец вышел из дома на 30 минут по делам. В это время произошел пожар, дочь скончалась из-за острого отравления продуктами горения. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

Рассматриваются две версии причин пожара: неосторожные действия с открытым источником огня или неисправность печного оборудования. Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. 

Как ранее писал портал iz.ru, 2 марта семь человек погибли в результате пожара в вахтовом поселке Атырауской области Казахстана. Инцидент произошел в общежитии контейнерного типа, которое расположено на территории стройплощадки газотурбинной электростанции в 40 км от областного центра Атырау. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна предварительная причина пожара с 4 жертвами в Приморье
Четверо детей погибли при пожаре во Владимирской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017