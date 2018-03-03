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Четверо детей погибли при пожаре во Владимирской области

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Предположительно четверо детей погибли при пожаре во Владимирской области. Еще двум взрослым и одному ребенку удалось спастись. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

По его словам, возгорание произошло в субботу в 0:43 мск в одном из частных домов на улице Возрождения в городе Струнино.

«Предварительно, в доме погибли в результате пожара четверо детей… В результате возгорания дома спастись удалось двоим взрослым — это мужчина 1995 года рождения и женщина 1991 года рождения, а также девочка 2010 года рождения», — сказал представитель ведомства.

В настоящее время на месте происшествия ведется поиск тел погибших, а также осуществляется разбор конструкций. По факту случившегося проводится проверка.

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