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Семь человек погибли при пожаре в вахтовом поселке в Казахстане

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Фото: РИА Новости/МЧС
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Семь человек погибли в результате пожара в вахтовом поселке Атырауской области Казахстана в пятницу, 2 марта.

Инцидент произошел в общежитии контейнерного типа, которое расположено на территории вахтового поселка стройплощадки газотурбинной электростанции в 40 км от областного центра Атырау.

Как сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана, во время пожара в общежитии находились около 20 рабочих ночной смены ТОО PSI Stroy Industriya. В результате происшествия шесть человек погибли на месте, еще четверо были госпитализированы. Позднее врачи областной больницы Атырау сообщили, что один из них скончался.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила около 480 кв. м. Для выяснения обстоятельств происшествия в Атыраускую область направлена специальная комиссия.

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