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В Красноярском крае произошел пожар в цехе по переработке рыбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Балахтинском районе Красноярского края произошел крупный пожар. Загорелось здание цеха по переработке рыбы на площади 3 тыс. кв м., передает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«В населенном пункте Приморск горит одноэтажное здание цеха по переработке рыбы ООО «Малтат» на площади 3 тыс. квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

Сообщений о пострадавших не поступало, обстоятельства случившегося выясняются.

8 марта крупный пожар произошел на рынке в пригороде Ростова-на-Дону. Возгорание было полностью ликвидировано в 15:15. 

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