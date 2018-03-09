В Красноярском крае произошел пожар в цехе по переработке рыбы

В Балахтинском районе Красноярского края произошел крупный пожар. Загорелось здание цеха по переработке рыбы на площади 3 тыс. кв м., передает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«В населенном пункте Приморск горит одноэтажное здание цеха по переработке рыбы ООО «Малтат» на площади 3 тыс. квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

Сообщений о пострадавших не поступало, обстоятельства случившегося выясняются.

8 марта крупный пожар произошел на рынке в пригороде Ростова-на-Дону. Возгорание было полностью ликвидировано в 15:15.