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В Ростове-на-Дону на площади 1,5 тыс. кв. м горит парковка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Ростове-на-Дону горит второй этаж двухуровневой парковки. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:04. Двухуровневая парковка находится по улице Закруткина в Пролетарском районе областной столицы. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Жертвами пожара в городе Фурманов в Ивановской области стали четыре человека. Трагедия произошла днем 6 марта в одной из квартир дома № 30 по улице Генерала Хлебникова.

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