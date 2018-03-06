Трое детей и взрослый погибли при пожаре в Приморье

Доследственную проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в Приморском крае проводят правоохранительные органы. Один взрослый погиб на месте пожара, троих детей удалось вытащить из горящего дома, но они скончались в машине «скорой».

Пожар произошел в Партизанске, всего в доме проживали восемь человек, четверо погибли и четверо пострадали, передает ТАСС. В региональном главке МЧС сообщили, что пожарные прибыли на место возгорания через семь минут после поступления вызова, но огонь к тому моменту охватил уже всё здание. Общая площадь пожара составила порядка 50 кв. м.

Причины пожара устанавливаются, проводится дознание.

Накануне сообщалось, что три человека погибли в пожаре в Татарстане, а 4 марта двое малолетних детей погибли при пожаре в деревне под Псковом.