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Три человека погибли в пожаре в Татарстане

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В селе Татарском Республики Татарстан пожарные обнаружили тела трех погибших при ликвидации возгорания в частном доме, рассматривается версия о поджоге.

Сообщение о пожаре поступило на единый номер 112 в вечернее время. Огонь охватил весь дом. Очевидцы сообщили пожарным, что в помещениях могут находиться люди, пишет ИА «Татар-Информ».

Ликвидировать огонь удалось за полчаса. При разборе завалов были обнаружены тела двух мужчин 66 и 82 лет, а также 59-летней женщины.

Точные причины пожара пока не установлены, рассматриваются версии о неосторожном обращении с огнем или поджоге.

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