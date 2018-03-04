Двое малолетних детей погибли при пожаре в деревне под Псковом

Двое малолетних детей погибли в деревне Песчивка (Опочецкий район Псковской области).

Тела были найдены на пепелище дома после работы пожарных. По предварительным данным, дети (одному — два года, другому — четыре) были оставлены взрослыми без присмотра, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Следствие выясняет причину и очаг возгорания, уточняет «Интерфакс».