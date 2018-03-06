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Роботы-пожарные будут соревноваться в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Волгодонске пройдут соревнования роботов-пожарных, которых сделали школьники, технике предстоит потушить настоящий огонь.

В турнире принимают участие школьники, которые собрали и запрограммировали автономных роботов для тушения возгораний. Технике нужно зайти в помещение, осмотреть его, найти горящую свечу и потушить ее, сообщает RostovGazeta. Это задание моделирует реальную жизненную ситуацию, когда роботу нужно потушить настоящий пожар в жилом доме.

Соревнования состоятся 11 марта, школьники всё еще могут подать заявки на участие. Организаторы уточняют, что турнир проводится с 2009 года. Раньше в нем принимали участие ребята не только из Ростовской области, но и из Краснодарского края и Волгоградской области.

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