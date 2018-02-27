Немецкие инженеры научили робота приносить пиво из холодильника

Немецкие инженеры разработали робота, который может приносить по требованию пиво из холодильника. Андроид способен отыскать дорогу к холодильнику, открыть его и достать нужный напиток, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Перед специалистами стояла цель создать машину, способную выполнять сложные задачи по сегментации и манипуляции объектами. Для этого была разработана нейросеть.

На видеозаписи, опубликованной в видеохостинге YouTube, видно, как робот направляется к холодильнику, распознает его, открывает и достает оттуда пиво определенной марки, которое он отдает человеку. Отмечается, что устройство способно выбрать заданный напиток из 20 различных образцов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские ученые компании Boston Dynamics создали робота-собаку, которая может открывать дверь.