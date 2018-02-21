Прямой эфир

Робота-собаку научили открывать дверь

0
Выделить главное
вкл
выкл

Робота-собаку научили открывать дверь, несмотря на преграды. Сотрудники Boston Dynamics протестировали новое изобретение. Инженеры разными способами пытались помешать роботу открыть дверь. Отталкивали руку-манипулятор клюшкой, тянули за поводок, закрывали проход. Но запрограммированный питомец всё равно выполнил задание.

Ранее робособака помогла выйти своему менее продвинутому сородичу. Робот придерживал дверь для друга, после чего они скрылись. Побег от разработчиков занял у хитрых машин около 15 секунд. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017