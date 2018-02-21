Робота-собаку научили открывать дверь, несмотря на преграды. Сотрудники Boston Dynamics протестировали новое изобретение. Инженеры разными способами пытались помешать роботу открыть дверь. Отталкивали руку-манипулятор клюшкой, тянули за поводок, закрывали проход. Но запрограммированный питомец всё равно выполнил задание.

Ранее робособака помогла выйти своему менее продвинутому сородичу. Робот придерживал дверь для друга, после чего они скрылись. Побег от разработчиков занял у хитрых машин около 15 секунд.