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Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Ивановской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жертвами пожара в городе Фурманов в Ивановской области стали четыре человека, сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 13:51. Огонь потушили в 14:11, но жертв избежать не удалось: в огне погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

Пожар произошел в одной из квартир дома № 30 по улице Генерала Хлебникова, добавляет РЕН ТВ.

Личности погибших и причины пожара выясняются.

Ранее во вторник, 6 марта, трое детей и взрослый погибли при пожаре в Приморье. Накануне сообщалось, что три человека погибли в пожаре в Татарстане, а 4 марта двое малолетних детей погибли при пожаре в деревне под Псковом.

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