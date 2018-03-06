Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Ивановской области

Жертвами пожара в городе Фурманов в Ивановской области стали четыре человека, сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 13:51. Огонь потушили в 14:11, но жертв избежать не удалось: в огне погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

Пожар произошел в одной из квартир дома № 30 по улице Генерала Хлебникова, добавляет РЕН ТВ.

Личности погибших и причины пожара выясняются.

Ранее во вторник, 6 марта, трое детей и взрослый погибли при пожаре в Приморье. Накануне сообщалось, что три человека погибли в пожаре в Татарстане, а 4 марта двое малолетних детей погибли при пожаре в деревне под Псковом.