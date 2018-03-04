Пожар произошел в палатках с сувенирами в Олимпийском парке в Сочи

Возгорание произошло в двух палатках с сувенирами в Олимпийском парке в Сочи в воскресенье, 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар в двух киосках произошел в Нижнеимеритинской низменности. На данный момент сведений о пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Уточняется, что загоревшиеся объекты расположены напротив олимпийского факела. Предположительно площадь пожара в одном павильоне составила 8 кв. м. Он полностью выгорел, пять находящихся в нем велосипедов пострадали. Второй киоск пострадал меньше, площадь пожара в нем составила 2 кв. м.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 14:59. К тушению привлекались два пожарных расчета. Ликвидировать возгорание удалось в 15:16. На данный момент причина пожара устанавливается.