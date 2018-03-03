Здание автосервиса площадью более 2 тыс. кв. м горит в Петербурге

Здание автосервиса загорелось на площади более 2 тыс. кв. м в Курортном районе Санкт-Петербурга в субботу, 3 марта, днем. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что на Новом шоссе в промзоне горит здание ангара, в котором сейчас находится автосервис. По предварительным данным, площадь пожар составляет 2,1 тыс. кв. м.

По сообщению управления МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.