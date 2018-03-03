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Автомобиль сгорел в результате ДТП в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Автомобиль Mercedes сгорел в результате ночной аварии в центре Москвы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по столице, пострадавших в происшествии нет.

Инцидент произошел на улице Мытной. Сообщается, что машина загорелась в результате столкновения с автомобилем Volkswagen. Последний получил небольшие технические повреждения, сообщает РЕН ТВ.

Mercedes пытались потушить имеющимися в автомобилях огнетушителями, но не смогли. К приезду пожарных машина выгорела практически дотла.

Причину аварии предстоит выяснить следователям. На данный момент ни один из водителей не признал свою вину. Как сообщает телеканал «360», предполагаемый ущерб составил около 10 млн рублей.

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