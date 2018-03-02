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Два человека погибли в ДТП под Краснодаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Два человека стали жертвами ДТП под Краснодаром, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла утром в пятницу, 2 марта на автодороге поселка Сенной — станция Тамань под Темрюком. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Scania направлялся в сторону Темрюка, но выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской «Газелью» и иномаркой Chery. В результате ДТП водитель Chery и пассажир «Газели» погибли на месте, еще пять человек получили травмы — водитель «Газели» и три его пассажира, а также водитель автобуса, сообщает телеканал «360». Пострадавшие были госпитализированы.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и дорожные инспекторы, выясняются причины и обстоятельства аварии и точное количество ее участников.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 11 человек.

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