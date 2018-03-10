Склад в Екатеринбурге горел на площади 2 тыс. кв. м
Пожарные в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в складском помещении на площади 2 тыс. кв. м.
Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар возник на складе по улице Бисертской. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовала «большая горючая загрузка».
По данным спасателей, горели цех по производству мебели и склад с готовой продукцией. Пострадавших в результате пожара нет.
Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
Причина пожара устанавливается.
Ранее 9 марта в Балахтинском районе Красноярского края произошел крупный пожар в здании цеха по переработке рыбы.