Склад в Екатеринбурге горел на площади 2 тыс. кв. м

Пожарные в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в складском помещении на площади 2 тыс. кв. м.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар возник на складе по улице Бисертской. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовала «большая горючая загрузка».

По данным спасателей, горели цех по производству мебели и склад с готовой продукцией. Пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Причина пожара устанавливается.

Ранее 9 марта в Балахтинском районе Красноярского края произошел крупный пожар в здании цеха по переработке рыбы.