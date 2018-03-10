Прямой эфир

Пожар в бараке в Уфе унес жизни двух человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в жилом доме в Уфе унес жизни двух человек. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по региону в субботу, 10 марта.

После тушения огня найдены тела двух человек, личности которых устанавливаются.

«В результате пожара [также] пострадал мужчина, с признаками отравления продуктами горения он передан бригаде скорой помощи», — сообщает «Интерфакс».

Всего из двухэтажного бревенчатого дома (барака) эвакуированы 50 человек, они разместились по родственникам и знакомым.

Осмотр места происшествия в рамках доследственных действий отложен до утра.

7 марта пожарные спасли одного человека при тушении возгорания в квартире жилого дома в районе Чертаново Южное.

Отмечается, что огонь распространился на площади около 5 кв. м. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потушен пожар на складе Суворовского военного училища в Москве
Две женщины погибли на пожаре под Волгоградом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017