Пожар в бараке в Уфе унес жизни двух человек

Пожар в жилом доме в Уфе унес жизни двух человек. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по региону в субботу, 10 марта.

После тушения огня найдены тела двух человек, личности которых устанавливаются.

«В результате пожара [также] пострадал мужчина, с признаками отравления продуктами горения он передан бригаде скорой помощи», — сообщает «Интерфакс».

Всего из двухэтажного бревенчатого дома (барака) эвакуированы 50 человек, они разместились по родственникам и знакомым.

Осмотр места происшествия в рамках доследственных действий отложен до утра.

7 марта пожарные спасли одного человека при тушении возгорания в квартире жилого дома в районе Чертаново Южное.

Отмечается, что огонь распространился на площади около 5 кв. м. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание.