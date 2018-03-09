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Захарченко прокомментировал арест главы «Офицерского корпуса»

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал арест главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешёвого американского боевика для стран третьего мира. Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим», - цитирует Захарченко Telegram-канал WarGonzo.

Напомним, Рубан был задержан 9 марта по подозрению в подготовке терактов и незаконном хранении оружия при попытке въехать из ДНР на территорию, подконтрольную Киеву. Позже СБУ обвинила Рубана в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и первых лиц государства, а также подготовке теракта у здания Верховной рады.

Также Захарченко ответил на обвинения в своей причастности к подготовке терактов.

«Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать», - пояснил он.

По решению суда Рубан арестован на два месяца. Сам глава «Офицерского корпуса» все обвинения отрицает.

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